Le Luciole contient plus de 700 signes dans chacune de ses variantes et permet d'écrire la quasi-totalité des langues européennes. Il contient également de très nombreux symboles grecs et mathématiques pour la notation des sciences jusqu'au niveau baccalauréat. Il a été conçu pour permettre à la fois une lisibilité optimale aux élèves malvoyants et une utilisation performante aux professionnels de l'édition adaptée.